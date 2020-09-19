ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة

ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة

الولايات المتحدة – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، اتهمه فيها باتخاذ قرارات خاطئة تتعارض مع المصالح الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة امس: “لا يوجد شخص اتخذ عددا كبيرا من القرارات الخاطئة مثل بايدن، لقد صوت لصالح الحرب على العراق، وعارض مهمة القضاء على أسامة بن لادن وقاسم سليماني، وأشرف على صعود تنظيم داعش، وأشاد بصعود الصين”.

وأضاف: “لو كان الأمر متروكا لبايدن لكان بن لادن وسليماني على قيد الحياة، ولكان الإرهاب في أوج نشاطه، ولأصبحت الصين الآن القوة المهيمنة على العالم وليس الولايات المتحدة”.

المصدر: RT