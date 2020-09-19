ليبيا – رأى رئيس مؤسّسة سلفيوم الليبية للأبحاث والدراسات جمال شلوف أنّ المراوغة السياسية التي شهدتها الأشهر الثلاث الأخيرة وما تبعها من مبادرات لتقاسم السلطة والمناصب بعيدًا عن أيّ تفهّم للحالة المعيشية الكارثية التي تفاقمت على المواطن، دفعت القيادة العامّة للجيش إلى أن تعود مجدّدًا لأخذ زمام المبادرة والتفاوض مباشرة من أجل إعادة تصدير النفط بضمانات صرفها لمصلحة المواطن فقط، بعيدًا عن الفساد والمفسدين والمرتزقة والأطماع التركية.

شلوف أوضح في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أنّ السلام يصنعه الأقوياء فقط، لا المتطلعون لاقتسام السلطة ممن يعتمدون الدعم الأجنبي فقط دون سواه.

وأشار إلى أنّ الوساطة الدولية والمفاوضات التي رعتها واشنطن كانت واضحة في بيان السفارة الأميركية حول المخاطبات المتبادلة مع القيادة العامة لاستئناف النفط.

وأضاف أنّ المدة الزمنية لفتح منشآت النفط التي تقدّر بشهر واحد يمكن أن تكون اختبارًا لبيان جدّية الطرف الآخر والوسطاء الدوليين في تنفيذ الاتفاق كاملًا دون تجاوزات، لافتًا إلى أنّ الطرفين متّفقان على أنّ الاتفاق المؤقّت ينتهي بمجرد إنشاء مجلس رئاسي جديد وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.