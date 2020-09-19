الأرجنتين – أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قائمة منتخب بلاده لخوض تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم، في التاسع من أكتوبر المقبل أمام الإكوادور على أرضها، قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا في الـ14 من الشهر نفسه.

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين، عودة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، بعد غيابه عن مباريات المنتخب خلال الفترة الماضية، بسبب إيقافه على خلفية طرده من مباراة تشيلي في بطولة كوبا أمريكا، التي استضافتها وفازت بها البرازيل عام 2019.

وجاءت القائمة الكاملة لمنتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)، خوان موسو (أودينيزي الإيطالي)، أغوستين مارشيزين (بورتو البرتغالي).

خط الدفاع: خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، رينزو سارافيا (إنتر البرازيلي)، خيرمان بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي)، ليو باليردي (مرسيليا الفرنسي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نيوين بيريز (أتلتيكو مدريد الإسباني)، نيكولاس تاغليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، فاكوندو ميدينا (لنس الفرنسي).

خط الوسط: لياندرو باريديس (باريس سان جرمان الفرنسي)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس الإسباني)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني)، جيوفاني لو سلسو (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس دومينغيس (بولونيا الإيطالي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، نيكولاس جونزاليس (شتوتغارت الألماني)، ألكسيس ماك أليستر (برايتون الإنجليزي)، ألخاندرو غوميس (أتالانتا الإيطالي)، خواكين كوريا (لاتسيو الإيطالي)، لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن)، لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي)، كريستيان بافون (غالاكسي الأمريكي).

المصدر: وكالات