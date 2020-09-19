إيطاليا – نال النجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، جائزة أفضل هداف دولي عن عام 2019 الماضي.

وكتب كريستيانو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “سعيد بالفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم كأفضل هداف دولي في عام 2019”.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، أن كريستيانو فاز بهذه الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز بها أعوام 2013، 2014، 2016 و2017.

ويستعد رونالدو للمشاركة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021، تحت قيادة المدرب، أندريا بيرلو، لأول مرة ضد سامبدوريا، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 سبتمبر على ملعب فريق مدينة تورينو.

المصدر: instagram\cristiano