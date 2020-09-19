كوريا ش – انتقدت كوريا الشمالية ما أسمته بمحاولة “المنظمات اليمينية اليابانية إنكار الحقائق التاريخية وصمت الحكومة اليابانية إزاء هذه التحركات”.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن حركات إنكار وتشويه الحقائق التاريخية متصاعدة للغاية في المجتمع الياباني.

وأشارت إلى أنه عندما أقيم حدث لتكريم الضحايا الكوريين في مذبحة كانتو في يوم 1 سبتمبر، أقامت جماعة يمينية ناشئة مسيرة ضد ذلك قائلة إنه لا يوجد دليل على المذبحة.

وأضافت أنه عندما أدلى رجل تم تجنيده في الوحدة 731 في سن 14 عاما، بشهادة عن الحرب البيولوجية، تم نشر حوالي 10 آلاف مقالة نفت صحة الشهادة.

وقالت إن الحكومة اليابانية تتسامح وتشجع وتحمي الحركات المنظمة التي لا تعترف بالحقائق التاريخية، وتتجنب حل القضايا التاريخية من خلال إجراء التحقيق في جرائم الماضي ومعاقبة المجرمين، وتحاول تشويه الحقائق التاريخية، وتغرس النظرة الخاطئة إلى التاريخ.

وذكرت أنه حتى بعد مرور 97 عاما على مذبحة كانتو، لم تقدم حكومة اليابان اعتذارا ولم تجر التحقيق في الحادث، مضيفة أنها لا تعترف بالحرب البيولوجية من قبل الوحدة 731، قائلة إنه لم يكن هناك أي دليل على ذلك.

المصدر: يونهاب