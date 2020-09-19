إسبانيا – كشفت تقارير إعلامية، أن المديرالفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، أبلغ النجم الإسباني الشاب، ريكي بويغ، بخروجه من حسابات الفريق الكتالوني في المرحلة المقبلة.

ونقل موقع “B/R Football” عن مصادر إسبانية، أن كومان طالب بويغ، بأن يبحث عن ناد جديد لأنه لن يعتمد عليه في الموسم الجديد.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أن كومان يعتبر لاعب الوسط بويغ البالغ عمره 21 عاما، فائضا على الحاجة في خط وسط برشلونة، حيث استقر المدرب الهولندي على الاعتماد على مواطنه، فرينكي دي يونغ، والوافد الجديد، البوسني ميراليم بيانيتش.

ويعتقد أن بويغ “صدم” بقرار كومان، مثله مثل العديد من زملائه في الفريق الكتالوني، لا سيما بعدما حصل هذا اللاعب الشاب على تقييم عال من قبل الجميع تقريبا في النادي بعد مشاركته في بعض المباريات خلال الموسم الماضي.

والمثير أنه في وقت يطالب فيه كومان برحيل بويغ لعدم حاجته للاعب خط وسط، يواصل المدرب الهولندي مسعاه للحصول على خدمات مواطنه، لاعب الوسط، جورجينيو فينالدوم، الذي ستكون صفقة التعاقد معه مخفضة، بحكم تبقي عام واحد على عقده مع ليفربول.

وكان بويغ، الذي تخرج من أكاديمية برشلونة “لا ماسيا”، خاض في الموسم الماضي 11 مباراة في جميع المسابقات، قدم خلالها لمحات رائعة، أوحت بأنه سيكون له مستقبل باهر مع “البارسا”.

المصدر: metro + “B/R Football”