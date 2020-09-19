إنجلترا – افتتح الكولومبي خاميس رودريغيز، سجله التهديفي مع فريقه الجديد إيفرتون، اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز خاميس رودريغيز الهدف الثاني لفريقه في مرمى ضيفه وست بروميتش ألبيون، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول (2-1)، ليساهم في تحقيق الفوز الساحق لفريقه، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ودخل النجم الكولومبي، عقب الهدف مباشرة، في مشادة مع كيران جيبس مدافع وست بروميتش، ليوجه الأخير لكمة إلى وجهه، ويحصل على البطاقة الحمراء.

يذكر أن جيمس “خاميس” رودريغيز (29 عاما) سجل بذلك باكورة أهدافه في ثاني مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقميص إيفرتون، الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادما من ريال مدريد.

وحقق إيفرتون انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على توتنهام في عقر داره بهدف وحيد، في الجولة الافتتاحية للدوري.

المصدر: وكالات