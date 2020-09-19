إنجلترا – فاجأ نادي ولفرهامبتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عشاقة بعد كشفه عن قميصه الثالث للموسم الجديد.

ويتطابق القميص الجديد بشكل كبير، من حيث الشكل والمظهر، مع قميص المنتخب البرتغالي، وهو ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن ولفرهامبتون، يقوده مدرب برتغالي، نونو سانتو، ويضم في صفوفه عشرة لاعبين برتغاليين هم، برونو غارداو، وفيتور فيريرا، وفابيو سيلفا، وروي باتريسيو، وروبن فيناغر، وروبن نيفيس، وجواو موتينيو، وبيدرو نيتو، ودانيال بودينسي، وديوغو جوتا.

وتفاعل الرواد بشكل كبير مع كاريكاتور لموقع “غول” الرياضي العالمي، الذي رسم مدرب ولفرهامبتون، وهو يقدم القميص الجديد، للبرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم كتب تغريدة ساخرة، جاء فيها: “ولفرهامبتون يقوده مدرب برتغالي، ويضم في صفوفه عشرة لاعبين برتغاليين، وقميصه الثالث بلون منتخب البرتغال، لا ينقصه سوى كريستيانو رونالدو (قائد منتخب البرتغال) لإكمال الأحجية”.

المصدر: Goal + matchtv.ru