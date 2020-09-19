الولايات المتحدة – ارتفع المؤشر الأمريكي “ناسداك” خلال تعاملات امس، وذلك بعد انخفاض استمر ليومين في أسهم التكنولوجيا الثقيلة.

وجاء ذلك في وقت أثرت فيه مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي غير المنتظم على المؤشر “ستاندرد آند بورز 500”.

وزاد المؤشر “ناسداك” بنسبة 0.58% إلى 10973.45 نقطة، خلافا لمؤشر “داو جونز الصناعي”، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 27864.87 نقطة.

بينما بدأ المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.37 نقطة إلى 3357.38 نقطة.

المصدر: “رويترز”