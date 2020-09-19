روسيا – أعلنت الدكتورة ناتاليا بوغاتشوفا، خبيرة التغذية من جامعة سيتشينوف الطبية، أن تناول كميات معتدلة من الموز يؤثر إيجابيا في عمل القلب ويعزز الجهاز العصبي.

وقالت الدكتورة في حديث لوكالة “موسكفا” الروسية للأنباء، يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس. البوتاسيوم والمغنيسيوم ضروريان لعمل القلب بشكل طبيعي، وبالإضافة إلى هذا يساهمان في تنظيم مستوى ضغط الدم. وأما النحاس فيساعد على تركيب الهيموغلوبين والكولاجين ويلعب دورا في إزالة السموم من المواد الضارة. وأما المنغنيز فضروري لاستقلاب الطاقة.

وتضيف الخبيرة، ويحتوي الموز على كمية كبيرة من فيتامين B6، و”هذا الفيتامين مهم لصحة الجهاز العصبي وإنتاج الدم والحماية من عمليات الأكسدة”.

وتنصح خبيرة التغذية، بتناول الموز غير الناضج تماما، لأنه غني بالنشاء المقاوم والبكتين والألياف الغذائية المفيدة للحفاظ على صحة الأمعاء وكذلك عند الإصابة بتصلب الشرايين ومرض السكري. ولكن بشرط تناول الموز باعتدال، مع أنه منخفض السعرات الحرارية وعمليا لا يحتوي على البروتين والدهون، ولكنه غني بالكربوهيدرات، حيث يحتوي الموز الأصفر على نسبة عالية من سكر الفركتوز والغلوكوز، لذلك بعد تناوله يزول الشعور بالجوع.

واستنادا إلى هذه المعلومات، يسمح للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وقليلي الحركة تناول موزة واحدة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. أما الرياضيين فعليهم تناول موزتين أو ثلاث في اليوم.

المصدر: نوفوستي