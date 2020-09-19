مصر – افادت وزارة الصحة المصرية امس إنها سجلت 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة مقابل 141 إصابة و19 وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة”.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس الماضي إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة يوم الاثنين أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز