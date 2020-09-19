مصر – كشفت قوات حرس الحدود المصرية عن تفاصيل عملية ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود من الاتجاه الشمالي الغربي.

وقال الضابط محمود المغازي إن قوات حرس الحدود ضبطت أسلحة وذخائر ومواد مخدرة.

وأضاف خلال حوار عبر شاشة “DMC”: “بالنسبة لأصعب المواقف التي نعيشها، هي التعامل مع الأسلحة والذخيرة والمخدرات، ووردت لنا معلومات بوجود مجموعة من العناصر الإجرامية والعاملين في مجال التهريب، كانوا يجهزون لدخول شحنة من المخدرات لمصر”.

وأضاف: “بدأنا نحلل المعلومة، ووصلنا إلى الاتجاه الذي من الممكن أن يتحركوا منه لدخول مصر، وعملنا كمائن عديدة، ونسقنا مع خط الدفاع الأول، فنحن لدينا منظومات متكاملة لتأمين الحدود، مثل المنظومات الكهروبصرية، وجرى رصد العناصر أثناء اختراق الحدود من داخل بحر الرمال، واستطعنا التعامل معهم حيث بدأوا التعامل معنا بقوة”.

وتابع: “طاردناهم وبدأت سياراتهم تتعطل وتعاملوا معنا من مكانهم لمدة ساعة ونصف حتى أجبرناهم على تسليم أنفسهم واصطحبناهم إلى مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود لاتخاذ الإجراءات القانونية وكانوا 4 أفراد و3 سيارات وكان بحوزتهم 1170 كغم لجوهر الحشيش و8 قطع سلاح، 3 آلية و3 قناص وبندقية خرطوش وسلاح متعدد بالإضافة إلى الذخيرة ونظارة مكبرة”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية