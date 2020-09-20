ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إنّ ما وصفها بـ” الجهات المعادية ” لبلاده تحاول منع نهضتها في هذا القرن من خلال إشغالها بمشاكلها الداخلية مجددًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت خلال مشاركته عبر الفيديو من إسطنبول، وفقًا لوكالة “الاناضول” التركية بمراسم افتتاح جزء جديد من طريق شمال مرمرة السريع.

وقال أردوغان إنّ حكومته بدأت من الآن بالتحضيرات للارتقاء بالبلاد وفق رؤية تركيا لأعوام 2023 و2053 و2071، مضيفًا: “كلّ خطوة نخطوها في سبيل جعل تركيا قوة إقليمية وعالمية، تمثّل حجز زاوية بالنسبة لهذه الرؤية”.

كما لفت في هذا الصدد إلى الأهمية الحيوية لضمان نجاح ما وصفه بـ”الكفاح السياسي والعسكري والاقتصادي” الذي تخوضه تركيا في منطقة واسعة، بدءًا من سوريا وحتى ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسّط ​​والبحر الأسود.

وأكّد أنّ الهدف من وراء الجهود الرامية إلى عرقلة جميع خطوات تركيا السياسية والاقتصادية هو إخراجها من مسيرتها نحو هذه الرؤية على حد زعمه.

وقال أردوغان في ختام حديثه : “يحاولون منع نهضتنا في هذا القرن من خلال جعل تركيا تصارع مشاكلها الداخلية من جديد”.