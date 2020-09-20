العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، خلال استقباله السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، ضرورة احترام سيادة العراق ورفض التدخلات والاعتداءات.

وبحسب بيان رئاسي، فإن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة، في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ووفق المصالح المشتركة، الى جانب مناقشة الأوضاع في العراق والمنطقة.

وبحث اللقاء آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، وصولاً الى الأمن والاستقرار واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.

المصدر: RT