ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إنّ اتفاق إعادة تصدير النفط بين القيادة العامة للقوّات المسلّحة وعضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق يتحوّل الى واقع شيئًا فشيئًا.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد قال: “‏شيئًا فشيئًا يتحوّل اتفاق إعادة تصدير النفط إلى واقع، وينصاع الرافضون لبنوده، هناك تحدّيات كبيرة وكثيرة أمام التنفيذ الكامل؛ ولكنّها ستكون بوابة الاتفاق على استعادة وطن بورقة بيضاء، وشيئًا فشيئًا سنصل جميعًا إلى طي صفحة الماضي”.