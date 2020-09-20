ليبيا – توقّعت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق على تسمية الوزارات، نظرًا لما حدث بينهما في عدة مرات سابقة.

النعاس قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “مخطئ من يعتقد أو يحصر الأزمة الليبية في مجرّد تغيير تشكيلة المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عنه، فهذه ليست كلّ المشكلة”.

وحول معوّقات الاتفاق أوضحت: “الأطماع لدى رؤساء هذه المجالس وبعض أعضائها في المناصب، وأرى أنّ الحلَّ يكمن في عقد ملتقى ليبي يجمع كلّ القوى السياسية والاجتماعية، ويمثّل كل الأطياف الليبية، على أن يضع الليبيون معايير التمثيل وجدول الأعمال لهذا اللقاء، ويجب أن يكون الحلّ نابعًا من الواقع الليبي ومن الليبيين أنفسهم”.