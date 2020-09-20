وأفاد موقع “بونباست.كوم”، الذي يرصد السوق غير الرسمية، أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال، السبت، وفق ما أوردت “رويترز”.

وكانت العملة الإيرانية الأسبوع الماضي قد وصلت إلى 263 ألفا مقابل الدولار الواحد، في سعر اعتبر قياسيا حينها. وفي المجمل، فقد الريال الإيراني نحو 49 بالمئة من قيمته في 2020.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، ويُستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة. وكان سعر العملة الإيرانية قد وصل إلى 32 ألفا مقابل الدولار في عام 2015، عند توقيع الاتفاق النووي.

وتراجع الريال الإيراني على وقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسببت بها العقوبات الأميركية، وطالت خصوصا صادرات النفط. ومما فاقم من الأزمة الاقتصادية في إيران فيروس كورونا المستجد.

وقالت الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق النووي مع إيران، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إن أي قرار أو إجراء يُتخذ لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “سيكون بلا أثر قانوني”.

ويرد هؤلاء موقفهم إلى أن واشنطن استخدمت آلية ضمن الاتفاق النووي للعام 2015 المبرم بين إيران والقوى العالمية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

ومع ذلك، يعتزم ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على أي شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران.