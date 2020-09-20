ليبيا – جدّدت بلدية طرابلس المركز دعوتها للمجلس الرئاسي لتحمّل مسؤوليته الكاملة اتجاه ما يحدث من تعدّيات على محطات الكهرباء وتكليف الجهات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية ومتابعة المخربين.

البلدية وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت إن هذه التعديات أصبح يجني ثماره السلبية على نفسية المواطن في ليبيا عامةً وطرابلس خاصّةً، وهذا الأمر يأتي ضمن سلسلة الحروب التي تقودها بعض الأطراف الخارجية لضمان استمرار ليبيا في دوامة الصراعات والحروب.

وأضافت: “للأسف الحرب لم تتوقّف بل ما زالت مستمرّة ولكن بحلّتها الباردة، إنّ مايحدث طيلة هذه الفترة من إظلام تامّ على منطقة الجنوب والغرب نتيجة التعدّي على محطّات الكهرباء بحجة إرجاع التيار الكهربائي بالقوّة وما ينتج عنه قطع التزويد بالمياه لأيام”.

البلدية حذّرت من أنّ التراخي والإهمال اتجاه التعديات سيؤدّي لعطش العاصمة فضلًا على فقدانها الطاقة الكهربائية والذي يعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.