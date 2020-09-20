ليبيا – قال عضو مجلبس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ الرفض في الغرب لاستئناف النفط لغرض الرفض وثقافة أنّ الحلّ يكون عن طريقي، أو لا يكون.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أضاف أنّ فتح النفط والتوزيع العادل والإشراف من قبل الليبيين على صرف أموال النفط مطلب الشعب الليبي، وأنّ شعور إقليم فزان وكذلك برقة بالتهميش يعطيهم الثقة في حال تم ذلك، رغم أنه لا يوجد تهميش بمعنى الكلمة.

ورأى أنّ الفساد الكبير في واردات الدولة من مجموعة لصوص هم أساس الأزمة، على حد تعبيره.

عضو مجلس الدولة شدّد على أنّ النقاط التي ذكرت في الاتفاق يمكن البناء عليها وأنّها تساعد في الحوارات المقبلة بخصوص توحيد السلطات في ليبيا.