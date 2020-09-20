إنجلترا – هز فريق ليفربول شباك مضيفه تشيلسي مرتين في بداية الشوط الثاني للمباراة الجارية بينهما على ملعب “سامفورد بريدج”، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم السنغالي ساديو ماني هدفين متتاليين في الدقيقتين (50 و54)، ليعاقب سريعا الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، على خطأه القاتل.

وأشهر حكم الساحة بعد اللجوء إلى تقنية الـ”VAR” البطاقة الحمراء في وجه المدافع أندرياس كريستينسن لعرقلته ساديو ماني بالذات لمنعه من الانفراد بالمرمى، عندما كان الشوط الأول للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: RT