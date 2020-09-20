ليبيا – وصف القيادي بمدينة مصراتة محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اتفاق إعادة تصدير النفط بين القيادة العامّة للقوّات المسلّحة وعضو المجلبس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق بـ”المشبوه”.

صوان وفي بيان له اطّلعت المرصد على نسخة منه قال: “ما جرى اليومين الماضيين من ترتيبات للإعلان عن تسوية وتمرير اتفاقات مشبوهة تحمل في طيّاتها طموحات فردية وتجاوزًا للشرعية وللجهات المسؤولة، هي مغامرة غير مدروسة تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات النجاح”.

وتابع: “وبغضِّ النظر عن تفاصيل هذا الاتفاق، فإنّ ما ورد في مذكرة التفاهم من مواضيع خطيرة ومهمّة تتعلّق بمقدّرات الدولة، وبالميزانية وتوزيعها، وتشكيل لجنة بصلاحيات حكومة، وتسوية ملفات مالية عالقة خطيرة دون أدنى ترتيب وموافقة من الجهات الرسمية المسؤولة أو حتى تشاور مع الأطراف الرئيسة أو الترتيب المسبق للتنفيذ، يؤشّر إلى غياب أبجديات العمل السياسي والعقلاني بما لا يسمح بأيّ فرصة للنجاح، ويؤدّي إلى مزيد من التعقيد للأزمة”.

ونوّه إلى أنّ حزب العدالة والبناء كان وما يزال يعمل مع كلّ الأطراف على إيجاد تسوية شاملة وفقًا لترتيبات رصينة تستند للإعلان الدستوري وتعديلاته مع الأطراف الرئيسية برعاية ودعم بعثة الأمم المتحدة، تقدّم فيه مصلحة الوطن وتعالج فيه التشوهات الاقتصادية والسياسية التي سببتها حالة ما وصفها بـ”التمرد العسكري” على الشرعية طيلة السنوات الماضية مع مراعاة مصالح الدول الشريكة لليبيا في المجال الجيوستراتيجي. صوان دعا الجهات المسؤولة للاضطلاع بدورها في متابعة هذه التصرفات التي وصفها بـ” العبثية” وأبعادها وأطرافها لضمان الوصول الى حلّ شامل يخرج ليبيا من أزمتها ويحقّق الاستقرار السياسي والاقتصادي.