فرنسا – واصل باريس سان جيرمان، صحوته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه نيس، بنتيجة 3-0، اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الرابعة من “الليغ 1”.

وسجل ثلاثية الفريق الباريسي، كل من المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، من ركلة جزاء، والأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، والبرازيلي، ماركينيوس، في الدقائق 38، 45، و66.

ورفع حامل اللقب سان جيرمان، الذي تعرض لهزيمتين متتاليتين في أول جولتين، رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع مؤقتا، بينما تجمد رصيد نيس عند ست نقاط أيضا، ويحتل المرتبة العاشرة.

المصدر: RT