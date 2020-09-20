ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج أنّ هناك فرصة جيدة للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة)، وشاغلي الوظائف السيادية خلال شهر أكتوبر المقبل، مبديًا رغبته أن يتم ذلك من خلال آلية شفافة وعادلة.

فرج أضاف في تصريحات لموقع “عربي21”: “كما نأمل أن يتمّ اختيار المناصب السيادية والوزارية وفق معايير الكفاءة وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الليبيين المؤهلين من جميع المناطق لشغل هذه المناصب، وتحمّل المسؤولية، دون انصياع لتأثيرات أطراف خارجية أو رغبات مفرطة لدى بعض الشخصيات”، وفق حديثه.

وتابع: “ونأمل أن نرى وجوهًا جديدة مؤهّلة وغير مثقلة بسلبيات الماضي أو بشبهات فساد، كما نتطلّع إلى أن يتمكّن فريقا الحوار من المجلسين من إدراك وتقدير حساسية المرحلة ومخاطرها، وأن تتغلّب المصلحة الوطنية العليا على مطامح الأفراد ومن يقف وراءهم”.