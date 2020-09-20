كورونا يضرب لبنان بقوة.. الإصابات اليومية تقترب من 800 حالة

كورونا يضرب لبنان بقوة.. الإصابات اليومية تقترب من 800 حالة

لبنان – سجل لبنان امس رقما قياسا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا على أساس يومي، حيث قارب عدد الحالات الـ800 شخص.

وأعلنت ​وزارة​ الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، عن تسجيل 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي العدوى في لبنان إلى 28297 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 772 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و7 إصابات بين الوافدين.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 ​حالات​ وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 286.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 12400 فحص مخبري لكشف الإصابات بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2603 فحوص في المطار.

المصدر: RT