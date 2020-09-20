إنجلترا – تغلب فريق ليفربول على ضيفه تشيلسي في معقله بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليفربول “الريدز” بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه السنغالي ساديو ماني، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (50 و54) من زمن اللقاء على ملعب “سامفورد بريدج” في العاصمة لندن.

وأضاع الإيطالي جورجينهو ضربة جزاء للفريق اللندني، في الدقيقة 75، حصل عليها زميله الجديد المهاجم الألماني تيمو فيرنر.

ولعب تشيلسي الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن، بالبطاقة الحمراء، أشهرها في وجهه حكم الساحة الدولي، بول تيرني، بعد اللجوء إلى تقنية الـ”VAR”، لعرقلته ساديو ماني لمنعه من الانفراد بالمرمى، عندما كان الشوط الأول للمباراة يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، ليحصل على العلامة الكاملة ويشغل المراكز الأولى في جدول ترتيب “البريمير ليغ”.

بينما مني تشيلسي بالهزيمة الأولى، وتراجع إلى المركز العاشر حتى الآن على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT