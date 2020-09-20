إنجلترا – اقتربت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي، جولز كوندي، مدافع إشبيلية، بعد تقديم عرض رسمي له بقيمة 50 مليون يورو خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن كوندي لديه شرط جزائي في عقده بنحو 80 مليون يورو، لكن إدارة السيتي تثق في قدرتها على إنهاء الصفقة بمبلغ أقل.

ووافق المدافع الشاب على الانتقال إلى “البريمرليغ” من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، خاصة بعد تألقه اللافت بالموسم الماضي مع فريقه الأندلسي.

على جانب آخر، توقفت المفاوضات بين مانشستر سيتي ونابولي لبعض الوقت، بسبب المطالبات المالية المرتفعة من جانب النادي الإيطالي لبيع عقد مدافعه السنغالي، كاليدو كوليبالي.

المصدر: وكالات