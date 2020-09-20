المغرب – احتفت مدينة طنجة مؤخرا بافتتاح أول مقهى خاص بالنساء، أطلق عليه اسم “كونسيرطو كورغلز”.

ولقي الافتتاح استحسان فئة كبيرة من النساء، خصوصا بمدينة “عروس الشمال”، اللواتي تحمسن لزيارة المقهى واكتشاف مكانه.

وقال رشيد أكزناي مالك المقهى إنه تم انتقاء ديكور وإكسسوارات المقهى بطريقة تليق بالجنس اللطيف، والذي يحمل اللون الوردي وديكورات مستوحاة من بعض المقاهي الموجودة في العاصمة البريطانية، بالإضافة إلى مقاعد مختلفة الأشكال، وفضاء للموسيقى والرقص.

وأشار أكزناي أن الهدف من افتتاح المقهى هو الاستثمار في بلده المغرب، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد، وبحكم نقص في الأماكن التي يمكن للمرأة المغربية ارتيادها بكل حرية.

وأضاف أكزناي أنه بحكم وجود أسر محافظة بالمنطقة، فهذا المقهى سيكون متنفسا لهذه الفئة، وفرصة كذلك لتنظيم الاحتفالات المتنوعة، خصوصا أن الفتيات في مجتمعنا ما زلن يعانين من التحرش الجنسي.

وأكد أن المقهى يأتي نزولا عند رغبة الكثير من النساء والفتيات واحتياجهن إلى مكان يمنحهن الارتياح والخصوصية، في ظل هيمنة الرجال على المقاهي الموجودة بالمدينة.

المصدر: هيسبريس