ليبيا – قال صلاح الدين النمروش وزير دفاع الوفاق المعين مؤخّرًا من قبل السراج إنّهم منفتحون على أيّ حلٍ سياسي لا يكون من وصفه بـ”مجرم الحرب” خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) طرفًا فيه في لإشارة منه إلى إتفاق إعادة تصدير النفط بين القيادة العامة للقوات والمسلحة وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق .

النمروش وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد أضاف: “منفتحون على أيّ حلٍ سياسي لا يكون مجرم الحرب خليفة حفتر طرفًا فيه بعد المجازر التي ارتكبها والدمار الذي خلّفه عدوانه الآثم على طرابلس، ونرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتزُّ ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها، وبأننا لن نتنكّر لدماء الشهداء الطاهرة” حسب تعبيره.