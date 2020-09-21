ليبيا – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأنّ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أبدى معارضته للاتفاق المُتوصَّل إليه مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج النفط في البلاد.

الوكالة نقلت بحسب ما ذكر موقع قناة “روسيا اليوم” أمس الإثنين عن مسؤولين ليبيين قولهم أنّ السراج رئيس المجلس الرئاسي لن يدعم الصفقة التي تتيح إنهاء الحصار المستمرِّ منذ أشهر على القطاع النفطي في البلاد.

وقال مسؤول في مكتب السراج طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة: “رئيس الوزراء لم يعطِ موافقته للنسخة النهائية من الصفقة”.

وذكرت الوكالة أنّ نائب السراج أحمد معيتيق تفاوض على الصفقة غالبًا مع نجل قائد الجيش الوطني خالد حفتر وراء الأبواب المغلقة، وأصبحت نسختها النهائية مفاجأة لكثيرين في ليبيا.