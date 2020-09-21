فلسطين – اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، الفلسطيني، خيري حنون، من منزله، وهو صاحب الصورة التي أثارت جدلا كبيرا، والتي وثقت تعرضه للعنف من قبل جندي إسرائيلي.

ولقيت الصورة التي ظهر فيها خيري حنون (61 عاما)، وهو ملقى على الأرض، فيما يضغط جندي إسرائيلي بركبته على رقبته، تعاطفا كبيرا واستنكارا للقسوة التي تمت معاملته بها.

واعتدى الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، على حنون خلال وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى جبارة والرأس وشوفة جنوب شرق طولكرم لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها.

وحنون أسير محرر قضى أكثر من 8 سنوات من عمره في السجون الإسرائيلية، وناشط في الفعاليات المناهضة للجدار والاستيطان.

المصدر: RT