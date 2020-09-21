الاحتياطيات الأجنبية عند أعلى مستوى.. روسيا تثابر على تكديس الأصفر الرنان

الاحتياطيات الأجنبية عند أعلى مستوى.. روسيا تثابر على تكديس الأصفر الرنان

روسيا – زادت حيازات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية خلال العام الجاري بأكثر من 40 مليار دولار، وتتجه صوب مستوى 600 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي.

وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت بحلول 1 سبتمبر الجاري 594.422 مليار دولار، مقابل 554.359 مليار دولار سجلتها في مطلع يناير الماضي.

ويعني ذلك أن الاحتياطيات خلال تلك الفترة ارتفعت بواقع 40.06 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.22%.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

وتشكل قيمة احتياطيات الذهب من إجمالي قيمة الاحتياطيات نحو 20%، وسجلت احتياطيات المعدن النفيس مطلع الشهر الجاري مستوى 144.588 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقد نمت احتياطيات الذهب خلال العام 2020 بواقع 40.06 مليار دولار، من 110.376 مليار دولار إلى 144.588 مليار دولار.

ويرجع ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب بشكل جزئي إلى ارتفاع أسعار المعدن “الأصفر الرنان” في الأسواق العالمية، الذي يعد ملاذا أمنا في وقت الأزمات.

المصدر: RT