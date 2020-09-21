اليمن – دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، امس قيادة التحالف العربي إلى الضغط على الحكومة اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المجلس عبر موقعه الرسمي في اجتماع حضره محافظ عدن، والأمين العام للمجلس أحمد لملس، إنه “استوفى تسليم كافة الخطط والتصورات المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، ونقل القوات العسكرية إلى خارج عدن”.

وأضاف: “ننتظر من التحالف العربي بصفته الراعي لاتفاق الرياض ممارسة ضغوطه اللازمة لإلزام الطرف الآخر بالإسراع بنقل القوات إلى الجبهات وتشكيل الحكومة، وملامسة هموم الناس ورفع معاناتهم”.

وتابع المجلس: “لم نلمس أي تقدم في الجوانب المناطة بالطرف الآخر من تطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض، والنقاط الست المطروحة بما فيها وقف إطلاق النار، حيث تسجل خروقات يومية، وحشود مكثفة، من جانب القوات التي تشرف عليها القيادات المباشرة للشرعية”.

ولا يزال التوتر مستمرا في جنوب اليمن منذ العام الماضي، عندما بسطت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على عدن ومناطق أخرى من جنوب البلاد.

ولم ينجح اتفاق الرياض في احتواء الأزمة بالكامل، مع وقوع حوادث واستئناف القتال بين حكومة هادي والمجلس من حين إلى آخر.

المصدر : RT