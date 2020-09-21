ليبيا – قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي إنّ الميليشيات الموجودة في طرابلس لن تسمح بتمرير أيّ اتفاق بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط كالذي قدّمه الجيش الوطني طالما لم يحقق مصالحهم.

التكبالي وخلال لقاء مع قناة “الغد” أمس الأحد أوضح أنّ الموجودين في طرابلس لا يأبهون للشعب ولن يوافقوا على إعادة إنتاج النفط؛ إلا إذا تمَّ ضخُّ أمواله إلى البنك الوطني لدفع الأموال للمرتزقة الذين يدافعون عنهم.

وأشار إلى أنّ الجيش حاول تقليل معاناة الشعب عبر اتفاق إعادة إنتاج النفط، إلّا أنّ تلك الميليشيات لن تقبل بهذا الأمر.

التكبالي لفت إلى أنّ رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لن يُقدم على الاستقالة كما أعلن، مؤكّدًا أنّ السراج لن يتنحى إلّا إذا نُحّيَ بالقوة أو نظير نصيحة ممن أتوا به وأنّ ما يقوم به الآن هو مناورة؛ لأنّه يظن أنّ الاتفاق السياسي لن يحدث خاصّة أنّ المتشدّدين في طرابلس لن يسمحوا بأيّ تقارب.