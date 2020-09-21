ليبيا – أكّد المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ الدعم التركي لحكومة الوفاق إضافة لكلِّ الاتفاقيات المبرمة معها لن تتأثّر باستقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

قالن وفي تصريحات صحفية أمس الأحد وفقًا لما نقلته وكالة “أنباء تركيا” قال: إنّ اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق والدعم التركي لها والتعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين لن تتاثر باستقالة السراج؛ لأنّ هذه الاتفاقيات تمّت بين دولتين وليس بين أشخاص دون أن يشير إلى أن مجلس النواب المنتخب لم يعتمد تلك الاتفاقيات الموقعة بين أردوغان والسراج.

وأكد قالن على أنّ لعلاقات والتعاون في كل المجالات ستتواصل وبتصاعد؛ لأن الاتفاق تمَّ بين دولتين وليس بين أشخاص.