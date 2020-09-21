إيران – أكدت السلطات الصحية الإيرانية أن موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد باتت تجتاح محافظة طهران التي تواجه ارتفاعات كبيرة للإصابات اليومية بالمرض.

وقال مدير مركز مكافحة فيروس كورونا في المحافظة، علي رضا زالي: “إحصائيات اليومين الأخيرين تشير إلى ارتفاع عدد المرضى وهذه الزيادة لا يجب النظر إليها باعتبارها مرحلة انتقالية”.

وتابع رضا زالي: “تمثل طهران في الوقت الحالي بكل تأكيد منطقة حمراء، وتدل زيادة عدد المرضى إلى أننا دخلنا إلى المرحلة الثالثة”.

وأوضح أن البيانات المتوفرة تفيد بأن الفترة الزمنية بين الموجتين الثانية والثالثة من فيروس كورونا كانت قصيرة جدا، بينما كان هناك فاصل أكبر بين الموجتين الأولى والثانية.

وذكر أن مركز مكافحة فيروس كورونا في طهران بعث رسالة إلى وزارة الصحة بطلب لإعادة القيود العامة والإجراءات الاحترازية المرفوعة سابقة لمكافحة انتشار المرض، وخاصة نظام العمل عن بعد.

وتشهد إيران في الأيام الأخيرة ارتفاعات بالغة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد حيث بات هذا المؤشر يتجاوز مستوى الـ3000 حالة.

المصدر: “إرنا” + وكالات