ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد العباني ما يجري في المشهد السياسي الليبي هذه الأيام بين متصدّري الساحة بـ”السباق المحموم والمارثوان” للحفاظ على المراكز وحماية المصالح.

العباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الإثنين قال: “سباق محموم يجري في المشهد السياسي الليبي هذه الأيام بين متصدّري الساحة، كلٌّ يشارك في ماراثون الحفاظ على المراكز وحماية المصالح. رفات أموات ونفايات سياسية يعاد تدويرها بآلات سويسرية وأنامل إخوانية ورعاية من البعثة الأممية وبعض الدول ذات المصالح وليبيين منهم من يحمل على ظهره لوحة تحمل هويته ومنهم من لا يحمل، جميعهم يلهث من شدة الجري”.

وأضاف: “ولا أعتقد أنّ الماء سيبلغ فاه، فالماء مسكوب بكأس تحمله يد الأمريكية ستيفاني ويليامز، وآخرون يُمنعون بالرصاص الحيّ من الصراخ وهم يتضوّرون جوعًا وعطشًا، مطالبهم الكهرباء التي تغيب عنهم بالساعات الطوال، أو قد تجاهلت عناوين بيوتهم، ناهيك عن انقطاع الماء وشحِّ السيولة أو انعدامها وتدنّي قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار، وطوابير المحروقات. كلّ يغنّي على ليلاه ولا أحد يغنّي على الوطن”.

العباني اختتم: “كلُّ ما يجري ويدور لا يعني الوطن ولا المواطن في شيء، هؤلاء الوجوه القبيحة الفاسدة لا تمثّل إلا أنفسها أو من قذف بها إلى آلة تدوير النفايات. المواطن سئم وجوهكم وأنكر أفعالكم، وإبعادُكم فيه الخير الكثير للوطن، أفلا تستحون؟”.