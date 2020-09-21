ليبيا – قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إنّ التصريحات الأخيرة لقيادات الإخوان في ليبيا أظهرت حرصًا على ضمان المصالح التركية أكثر من حرصها على ضمان الاستقرار في الداخل الليبي وتقاسم، الثروات بشكل عادل بين مكونات الشعب الليبي.

العبيدي أشار في تصريحات لموقع “إرم نيوز” إلى تصريحات رئيس حزب العدالة والبناء الذي يمثّل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد صوان، التي أبدى فيها رفضه الاتفاق النفطي المعلن الجمعة.

وأكّد على أنّ إخوان ليبيا يعيشون حالة إرباك بسبب قرار الجيش استئناف إنتاج وتصدير النفط، معتبرًا أنّهم يخشون من أن يتمَّ إقصاؤهم أو تحجيم دورهم في مرحلة ما بعد السراج؛ لذلك يعملون على توظيف نقاط القوة لديهم وعلى فرض شروطهم للبقاء في صدارة المشهد السياسي في ليبيا.