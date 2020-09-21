ليبيا – أعلن صلاح الدين النمروش وزير دفاع الوفاق المعين مؤخّرًا من قبل السراج أنّ وزارته بدأت مع الجانب التركي بتنفيذ برامج لبناء وتطوير ما وصفه بـ”الجيش” (مسلحي الوفاق).

النمروش وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق قال:” مباحثاتنا وتواصلنا مستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية، وبدأنا بتنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة”.

وأضاف زاعماً: “لا يمكن أن نقبل بأيِّ مبادرة تعطي غطاءً لجرائم حفتر في ترهونة وزرع مليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس، و نستغرب أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الجبان الذي أغلق مصدر قوت الليبين، و زرع في موانئ و هلال النفط المرتزقة متعدّدي الجنسيات بعد أن دحرتهم قوّاتنا البطلة مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرّت لأربعةَ عشر شهرًا”.

وتابع مدعيًا : “الجرائم التي ارتكبت في ليبيا لن تُنسى، … ولدينا الأدلّة التي تدين الدول المتدخّلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتّحدة من خلال ملف متكامل بهذا الخصوص”.

وقال : “جهّزنا أوّل مركز تدريب في ضواحي العاصمة، و ستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوّة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضبّاط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك”.

النمروش اختتم تصريحه بالقول: “سنبني الجيش على قاعدة من الدماء الشابّة والسواعد القوية، ليكونوا الحصن المنيع في وجه كل معتدٍ أثيم، يتربص بليبيا وأهلها ومقدّراتها”.