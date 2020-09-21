ألمانيا – أصبحت السباحة الألمانية، إيلينا كراوزو، أول لاعبة بارالمبية تتصدر غلاف المجلة الإباحية الأمريكية الشهيرة “بلاي بوي” بنسختها الألمانية.

تحدثت إيلينا، الحاصلة على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية لندن 2012، عن تجربتها كعارضة في مجلة “إباحية”، وقالت:”لم أستطع رفض هذه الفرصة..كان يوما التصوير اللذان أمضيتهما رائعين، كنت أرغب دائما في تجربة يوم واحد كعارضة أزياء محترفة، وفعلت ذلك، لقد استمتعت كثيرا”.

وتابعت:”أصيب البعض بصدمة شديدة، لكن علي أن أقول إنني فوجئت بردود الفعل الرائعة والعديد من الإطراءات التي تلقيتها”.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية ” لم يصبح أي من البارالمبيين، قبل إيلينا، نجما لغلاف مجلة Playboy.

وتم تشخيص حالة هذه السباحة البالغة 26 عاما، المولودة في كازاخستان، عندما كانت في سن السابعة، بأنها مصابة بمرض وراثي في ​​العين Stargardt disease، واستمرت في فقدان بصرها تدريجيا منذ ذلك الحين، وفي سن الـ12 من عمرها، هاجرت إيلينا رفقة عائلتها إلى ألمانيا.

وبدأت إيلينا السباحة عندما كانت في الـ16 عاما، بعد أن تمت دعوتها للانضمام إلى حصة تدريبية في ناد بمدينة نورمبرغ الألمانية.

وتأمل النجمة ضعيفة البصر في المنافسة ضمن دورة ألعاب طوكيو، والتي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: thesun