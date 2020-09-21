ليبيا – أكّد الكاتب السياسي سليمان البيوضي أنّه ووفقًا للاتفاق السياسي الليبي في المواد ” 23، 24،25″، والملحق الثالث للاتفاق المختصِّ بتنظيم عمل المجلس وآليات تشكيله، فإنّ مجلس الدولة الاستشاري لا يملك حق رفض أو قبول أيّ اتفاق ينفّذه المجلس الرئاسي من دون طلب استشارة استباقية منه، وفقًا لنص “المادة 25” في اشارة منه لرفض مجلس الدولة إلى إتفاق إعادة تصدير النفط بين القيادة العامة وعضو الرئاسي عن مصراتة أحمد معيتيق.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الإثنين أضاف: “ذات الممارسات التي لا تتغير وهي محاولة لعب الأدوار الكبيرة دون النظر لحقيقة الواقع والتلاعب بالقانون. ما يحصل بعيد عن الممارسات السياسية بشكل مطلق ورغبة في إثبات أنّ الأعلى للدولة جسم تشريعي لا استشاري، والبيانات والقرارات الصادرة عنه هي جزء من صراع المواقع والتمثيل في المرحلة المقبلة لا أكثر”.

وتابع: “الاتفاق ماضٍ برعاية دولية وقبول من الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لمعسكر الوفاق نفسه، ومحاولة ذر الرماد في العيون وامتصاص صدمة و غضب الناس لن تغيّر من واقع الأمر شيئًا”.

البيوضي نوّه إلى أنّ مجلس الدولة الاستشاري شُكّل بالمخالفة للملحق رقم 3.