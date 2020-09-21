بيانيتش: هذا ما أفتقده مع برشلونة

بيانيتش: هذا ما أفتقده مع برشلونة

إسبانيا – علق البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، على ظهوره الأول مع البارسا في كأس خوان جامبر.

وقال بيانيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الظهور الأول مع برشلونة؟ كان الأمر مميزًا للغاية رغم أنني كنت أرغب في اللعب أمام الجماهير”.

وأضاف: “كل شيء يسير بسرعة كبيرة. لقد بدأت للتو التدريب بشكل فردي خلال الأسبوع الماضي فقط”.

وتابع بيانيتش: “حديث كومان معي في المباراة قبل المشاركة؟.. لقد منحني الثقة وقال إن الأمر كله يعتمد علي الآن”.

وأتم: “الفريق يعمل بجد حقًا، وأنا أعمل من أجل الظهور بشكل جيد في المباراة الأولى. نحن جاهزون والمجموعة في حالة جيدة للغاية”.

وكان بيانيتش انتقل من يوفنتوس إلى برشلونة، هذا الصيف، خلال صفقة تبادلية بين الناديين تضمنت أيضًا اللاعب البرازيلي آرثر ميلو.

وكالات