بينهم سوري.. القبض على ثلاثة عناصر من “داعش” تسللوا إلى العراق

بينهم سوري.. القبض على ثلاثة عناصر من “داعش” تسللوا إلى العراق

العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم “داعش” تسللوا إلى داخل الحدود العراقية.

وقالت في بيان صحفي، إن “فريقا استخباريا ميدانيا من جهاز الأمن الوطني، شرع بالتقرب مِن الشريط الحدودي مع سوريا وتم نصب كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح أن يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي”.

وأضاف: “تمكن الفريق من إلقاء القبض على ثلاثة أرهابيين احدهم سوري الجنسية يعمل في ما يسمى (مسؤول كفالات عناصر داعش)، جميعهم ينتمون الى “ديوان الجند”، وبعد استنطاقهم الأولي اعترفوا انهم شاركوا في اغلب المعارك ضد القوات العراقية”.

وتابعت الخلية: “جرى تدوين أقوالهم أصوليا، كما اعترفوا بدخولهم للعراق بمهمة تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات أرهابية، وقد وتمت إحالتهم جميعا الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

المصدر: RT