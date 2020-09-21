واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه 27 شاهدا يمكنهم دحض الأقوال الخاطئة المنسوبة إليه بشأن الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” قال ترامب: “أسوأ كذبة على الإطلاق، أنني وقفت أمام قبور جنودنا، الذين أحترمهم … كذبوا (يقصد وسائل الإعلام) بأنني وصفت الجنود بالفاشلين. 27 شخصا قالوا إن هذا لم يحصل.. من المحزن جدا رؤية هذا الأمر، كذبة كاملة”.

وكانت مجلة أتلانتيك أفادت في 3 سبتمبر بأن دونالد ترامب رفض في 2018 التوجه إلى مقبرة في محيط باريس، حيث دفن الجنود الأمريكيون الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى.

وأشارت استنادا إلى عدة مصادر مجهولة، إلى أن الرئيس الأمريكي قال، إن المقبرة “مليئة بالفاشلين”، فيما نفى ترامب هذه المزاعم واتهم القائمين عليها بالكذابين، وبأنهم يهدفون إلى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر.

المصدر: تاس