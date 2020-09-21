ليبيا – رأى نائب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين فرج العماري أنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيترك تركة ثقيلة لمن سيخلفه، وليس فراغًا لا يستطيع أحد سدّه وتعويضه كما يردّدُ البعض فهناك العديد من الشخصيات القادرة على إدارة شؤون البلاد.

العماري وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين توقّع مراجعة أغلب قرارات وتعيينات السراج من قبل رئيس الحكومة الجديد، خصوًصا القرارات المتعلقة برئاسة مؤسسة الإعلام وبالقطاع الأمني فهذه قرارات غير مدروسة.

واستبعد نائب رئيس حزب العدالة والبناء المساس بالاتفاقيات الدولية في الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات التشريعية والبرلمانية التي من المنتظر أن يتم إقرارها بمفاوضات الحلّ السياسي الشامل.