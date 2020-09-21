روحاني: أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه برد صارم من قبل إيران

روحاني: أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه برد صارم من قبل إيران

إيران – حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة من أن أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ضد بلاده ستواجه برد صارم من قبل إيران.

وقال روحاني في تصريحات صحفية امس : “الولايات المتحدة منيت بهزيمة جديدة في مجلس الأمن الدولي.. أمريكا انسحبت رسميا من الاتفاق النووي واعتبرته اتفاقا سيئا، وما كان باستطاعتها استخدام الاتفاق لإعادة العقوبات.. أمريكا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات”.

ولفت روحاني إلى أن هناك طريقا واحدا للتعامل مع إيران، هو “احترام حقوقها والتعامل معها بلغة الاحترام.. لن يتوصل لأي نتيجة من يريد التعامل مع إيران بالغطرسة والتنمر.. إيران لن تخضع للتنمر والغطرسة الأمريكية”.

وأكد الرئيس الإيراني أنه في حال قررت الولايات المتحدة ممارسة “البلطجة” ضد إيران والقيام بأي عمل في سياق إعادة العمل بالقرارات الدولية السابقة فإنها ستواجه برد: “أي خطوة عملية لتنفيذ العقوبات ستواجه برد إيراني حازم وحتمي، سنرد بشكل ساحق على أي بلطجة أمريكية مقبلة ضد إيران.. إيران لم تخضع سابقا للبلطجة الأمريكية ولن تخضع كذلك في هذه المرحلة”.

ولفت روحاني إلى أنه لا توجد أي دولة في مجلس الأمن وافقت على إعادة فرض العقوبات الدولية، وإصرار أمريكا على خطوتها مجرد “غطرسة”

وأعرب روحاني عن شكر بلاده لرئيس مجلس الأمن الدولي السابق والحالي على ما وصفه بـ”صمودهما أمام التحركات الأمريكية اللاقانونية”، معربا أيضا عن الشكر لروسيا والصين والدول الأوروبية على وقوفها بوجه”المطالب الأمريكية اللامنطقية”، مضيفا: “نشكر كافة الدول الثلاثة عشر على وقوفها (في مجلس الأمن الدولي) إلى جانب إيران”.

كما أعلن الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للعودة إلى تطبيق كافة التزاماتها في الاتفاق النووي في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته.

المصدر: RT