ألمانيا – انخفض سهم أكبر المصارف الألمانية “دويتشه بنك”، اليوم الاثنين، بأكثر من 8% بعد تقارير اتهمت البنك بالمشاركة في عمليات مالية مشبوهة.

ووفقا لموقع “بلومبرغ” فقد تراجع سعر سهم “دويتشه بنك” بحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.58% إلى 7.01 يورو للسهم الواحد.

واتهمت تقارير كبرى البنوك العالمية، بما في ذلك العملاق الألماني “دويتشه بنك”، بتنفيذ معاملات مالية مشبوهة وغسل أموال بأكثر من تريليوني دولار في الفترة من العام 1999 وحتى العام 2017.

من جهته قال المصرف الألماني، إنه تم إجراء تحقيق بشأن هذه المعاملات المالية، بما في ذلك “لرجال أعمال روس”، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: RT + “نوفوستي”