ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بمقرِّ ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس سفير جمهورية ألمانيا الاتّحادية لدى ليبيا.

اللقاء تناول – وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة – مستجدّات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهميّة الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، من خلال مساراتها الثلاثة: الأمنية والاقتصادية والسياسية، وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية، وكذلك ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير، والمساهمة في تطوير بعض القطاعات خاصّة المتعلّقة بالطاقة.