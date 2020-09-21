اليمن – أعلنت الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة، اعتزامها عقد دورة استثنائية للمجلس الاثنين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لبحث خطر تسرب النفط من الناقلة صافر.

وقال السفير، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كمال حسن علي، امس إن “هذه الدورة الاستثنائية تعقد بطلب من السعودية، بهدف مناقشة آليات تفعيل القرار رقم 582 الخاص بالتأكيد على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة “صافر” النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسي النفطي في البحر الأحمر منذ العام 2015″.

يأتي ذلك فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه العميق بشأن ناقلة النفط “صافر”، مؤكدا أن انفجارها أو تسرب النفط منها سيؤدي لعواقب إنسانية وبيئية كارثية على اليمن والمنطقة.

إلى ذلك، وجهت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، ما وصفته بـ”النداء الأخير” لإنقاذ اليمن والعالم من كارثة الناقلة صافر، معتبرة أن صافر “تشكل قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار جراء رفض الحوثيين دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها”.

وتحمل الناقلة “صافر” اليمنية، التي تم بناؤها في اليابان خلال السبعينيات من القرن الماضي، 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وهي راسية قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأمر منذ العام 2015.

المصدر: وكالات