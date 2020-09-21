إيران – وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بـ”الكاذب والمخادع والسارق”، قائلا إنه “هدد العالم بسبب رفضه إعادة العقوبات ضد إيران”.

وقال ظريف، في تغريدتين نشرهما امس عبر حسابه في موقع “تويتر”: “العالم يؤكد أنه لن تتم إعادة أي عقوبات من قبل مجلس الأمن. لكن السيد كذبنا وخدعنا وسرقنا يهدد بمعاقبة العالم الذي يرفض العيش في واقعه الموازي”.

واعتبر ظريف أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “أن يغير نهجه قبل أن يحول بومبيو إلى مصدر سخرية عالمي”.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: “المشكلة مع المهوسين بالأساطير، الذين لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم في التعامل مع كذبهم المرضي، تتمثل في أنهم عمليا يفقدون أنفسهم في شبكة الخداع التي يصنعوها بذاتهم”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ليلة السبت إلى الأحد، عن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، وذلك بحجة أن طهران كانت تنتهك معايير الصفقة النووية مع “سداسية” الوسطاء الدوليين، فيما هدد الأطراف التي لن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات التقييدية بأنها “ستواجه عواقب”.

ومع أن نص الاتفاق النووي يتضمن آلية لإعادة العقوبات، إلا أن سائر الأعضاء المحوريين في مجلس الأمن الدولي يعتقدون أنه لا يحق للولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنها انسحبت من الصفقة النووية مع إيران من جانب واحد في مايو 2018.

المصدر: RT