إسبانيا – أوضح الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، حقيقة حديث لاعبي الميرنجي، حول مسألة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وكانت بعض التقارير زعمت أن لاعبي ريال مدريد سخروا بشأن هذا الأمر على مجموعة الدردشة الخاصة بغرفة ملابس الميرنجي.

وقال فالفيردي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الحديث عن رحيل ميسي في ريال مدريد؟ كنا في إجازة، ولم نقل أي شيء عن هذا الأمر في المحادثة الخاصة بالفريق”.

وأضاف: “علاقتي بزيدان؟ إنه طلب مني التخلي عن الكثير من الأمور لتطوير إمكاناتي واللعب بثقة، والانطلاق سواء بالكرة أو دونها، والتسديد على المرمى. إنه يطلب مني أن أخاطر بشكل أكثر”.

وتابع فالفيردي: “ركل موراتا في الديربي؟ إذا كان لدي خيار آخر مثل الإمساك بالقميص أو إيقافه بطريقة أخرى، كنت سأفعل ذلك، حتى لا أضطر لركله. لكنني لم أستسلم واتخذت هذا القرار، إنها كرة القدم وأنا أقاتل من أجل فريقي وسأفعل أي شيء من أجل اللقب”.

وواصل: “حياتي الشخصية؟ كنا أسرة مقاتلة، ولم يكن لدينا أموال لمشاهدة المباريات الأوروبية. كان يجب أن يكون لديك المال مقابل ذلك، لذا كان من الصعب مشاهدة المباريات”.

وأردف لاعب الريال: “بمجرد حصولنا على المال، أتذكر قضاء اليوم كله في مشاهدة كرة القدم من أي بلد وفي أي دوري”.

وأتم فالفيردي: “الوصول إلى مدريد؟ إنه عالمي الأول، حيث إنك ترى كل شيء طبيعي هنا، لكن بالنسبة لي كانت هناك أشياء ممتازة، مثل أن الناس مهذبون للغاية، ويرحبون بك جيدًا، كما أن هناك أمنًا في الشوارع، وهو شيء أقدره كثيرًا لأنني أتيت من بلد لا تتمتع بأمن جيد”.

وكالات